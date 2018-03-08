Mardinli Kadınlara Festival Gibi Kutlama

Mardin Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde festival havasında bir organizasyona imza attı. Afrin'deki Mehmetçiklere destek için el emekleri göz nuru ürünlerini stantlarda satışa sunan kadınlar, sanatçı Funda Arar konseri ile doyasıya eğlendi.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi Mustafa Yaman ve Daire Başkanı Dr. Mehtap Bingül ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Mardin İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri katıldı. Mardinli kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan stantlar açıldı. Kadınlar günü için bir araya gelen sivil toplum kuruluşları Afrin operasyonundaki Mehmetçikler için el emeklerini satışa sundu. Akşam saatlerinde Funda Arar konser verdi. Mardinli kadınlar doyasıya eğlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman, kadınlara şiirle seslenerek Kadınlar Günü'nü kutladı. Sanatçı Funda Arar, Mardin'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Hülya Hekimoğlu, Afrin'deki askerlerimiz için stant açtıklarını belirterek "Buraya gelen katkılar ve destekleri Afrin'deki askerlerimize ulaştıracağız" dedi.

AK Parti Artuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Mavidemir, etkinlikten çok mutlu olduklarını ifade ederek "Mardin'de kadınların bir arada olması bizleri sevindirdi. Bu huzurumuzun aratacağına işaret etti" diye konuştu.

"Mardin'imizi her zaman böyle görmek istiyoruz" diyen Kızıltepe Lider Kadınlar Derneği Başkanı Leyla Onur Yanar"Lider Kadın Derneği olarak bu platformda olmaktan çok mutlu olduk. Erbani ekibi ile güzel bir görsel şölen kültür tanımına vesile olduk. Belediyemize ve valimize teşekkür ederiz" ifadesini kullandı. - MARDİN