Mardinli Kadınlar Kendi Markasını Üretti

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman talimatlarıyla belediye başkanlığı kadınlar için ürettiği proje ile kadınların kendi markasını üretmesini sağladı.

Kayyum olarak görev yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman belediye bünyesinde hayata geçirdiği "Öğren Kazan, Üret Kazan Projesi" ile yaklaşık 60 kadının istihdamını sağlayarak kadınların kurdukları tekstil atölyesi ile kendi markalarını üretmelerine olanak verdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik meslek edindirme kursları kapsamında yeni bir projeyi hayata geçirerek kadınların öğrenip üreterek kazanmasını sağlıyor. Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Kalkınma Bakanlığı GAP İdaresinin desteğiyle, 15 ay sürecek proje kapsamında "Öğren Kazan Üret Kazan Projesi" ilk etapta 60 kadının istihdamını hedefliyor. Proje kapsamında kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarının yanı sıra sosyal, kültürel ve turistik gezi imkanı sağlanıyor.

Kadınlar proje kapsamında kurulan atölyelerde dikiş makinelerinin başına geçerek kendi markalarını üretiyor. Tekstil fabrikalarını aratmayan atölyede kadınlar kendi tasarladıkları ürünleri 'Saylan' markası adı altında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "AMBER" mağazalarında satışa sunulacak.

"Mardin'de artık kadınlar da gülüyor"

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Mardin'de artık esnafın, yatırımcının, gençlerin, çocukların, engellilerin güldüğü gibi kadınlarımızda gülüyor. Kadınlarımıza ekonomik bağımsızlık kazandıracağız. Bir sosyal kalkınma, birlikte hareket imkanı oluşuyor. Şuana kadar 60'ın üzerinde bayan burada kurs görmeye başladı. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Buradaki çalışma biraz daha fabrikasyon hale gelecek. Mardin'in kültürünü yansıtan geleneksel ürünler ve motiflerin üretimini sağlamış olacağız. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara yönelik daha çok projeyi hayata geçireceğimizi söylemiştik. Bunu gerçekleştiriyoruz. Artık Mardin'de esnafın, yatırımcının, gençlerin, engellilerin güldüğü gibi kadınlarımızda gülüyor. Onlara ilişkin projelerimiz bu şekilde devam edecek" dedi.

Mardinli kadınların markası 'Saylan'

Bu proje kapsamında üretilen ürünleri 'Saylan' markası ile ürettiklerini aktaran Vali Yaman, "Meslek edindirme kurslarında üretilen ürünlerin satışı için 'Amber' adıyla satış merkezi açmıştık. Burada üretilen ürünleri kursiyerlerimize aktarıyoruz. Kadınların evlerinde ürettiği ürünleri de burada satıyoruz. Bu satışta hiçbir bedel almıyoruz, sadece aracılık yapıyoruz" diye konuştu. - MARDİN