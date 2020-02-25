Mardinli kadınlar ipek üretecek
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Mardinli kadınlar ipek üretecek

Mardin'de İpek Böcekçiliği Projesi uygulamaya geçiriliyor.

25.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:14
Mardinli kadınlar ipek üretecek

'de İpek Böcekçiliği Projesi uygulamaya geçiriliyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili , Büyükşehir Belediyesi ile Kozabirlik işbirliğinde " Kadınları İpek Üretiyor" sloganıyla hazırlanan projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, belediye bütçesinin sadece Mardinliler için harcandığını söyledi.

Kadınların üretime dahil olması için önemli projeler gerçekleştirdiklerini aktaran Yaman, lavanta ve çilek üretimine yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Bursa Kozabirlik Başkan Vekili Ali Çakır ise, "İpek böcekçiliği, ekonomik boyutuyla ele alındığında bölge insanın ekonomik seviyesini artırarak köyden kente göçün önüne geçebilir." dedi.

Kaynak: AA

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