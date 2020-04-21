Mardinli kadınlar adaçayı yetiştirecek
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Artuklu, Mardin, Güncel

Mardinli kadınlar adaçayı yetiştirecek

Mardin'de kadın çiftçiler adaçayı üretimine yönlendiriliyor.

21.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:24
Mardinli kadınlar adaçayı yetiştirecek

Mardin'de kadın çiftçiler adaçayı üretimine yönlendiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kadın çiftçiler eliyle adaçayı Mardin'de" projesi kapsamında, Artuklu'nin Eroğlu Mahallesindeki üretici Süreyya Demir'in 2 dekar arazisinde adaçayı dikimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, ilin adaçayı yetiştiriciliğine elverişli yörelerinde biri olduğunu söyledi.

Kadın çiftçilerin daha az masraf ve emek harcanarak, daha çok ürün ve gelir elde edilmesini, buna bağlı olarak ülke ekonomisine katıda bulunmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Dinler, şöyle dedi:

"Köylerde adaçayı yetiştiriciliğinin geliştirilmesini sağlamak ve bu amaçla hem yöre çiftçisine hem de ülkemize gelir getirecek faaliyetler ile tarımsal kalkınmayı hedefliyoruz. Projenin kırsalda kadın istihdamına katkıda bulunması ile tarımda başarılı kadın girişimcilerin giderek artması amaçlanmaktadır."

Kaynak: AA

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