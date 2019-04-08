Mardinli Kadın Bilardocu Rakip Bulamıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Şule Ertaş (24), tek kadın bilardocu olduğu için erkek rakiple oynamak zorunda kalıyor.

Çocukluğunda dayısının erkek kardeşlerini bilardo oynamaya götürürken, kız olduğu için evde bıraktığı Şule Ertaş, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazandıktan sonra gittiği Adıyaman'da çok merak ettiği bilardoyla tanıştı.

Kısa sürede iyi oynamasını öğrenen Ertaş, üniversite eğitiminin ardından döndüğü memleketinin tek lisanslı bilardocusu oldu. İlçede kadın rakip bulamayan Ertaş, bazen ilde düzenlenen özel turnuvalarda hakemlik yapıyor veya erkek rakiple karşılaşıyor. Kadınların bu spor dalına ilgi göstermesini isteyen Şule Ertaş, milli sporcu olmayı da hedefliyor.Ertaş, AA muhabirine, çocukluk yıllarında başlayan bilardo merakını üniversiteye başladığında gerçekleştirme fırsatı bulduğunu söyledi.

Küçük yaştayken eve gelen dayısının erkek kardeşlerini bilardo oynamaya götürdüğünü dile getiren Ertaş, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda dayım bize geldiği günlerde erkek kardeşlerimi alıp bilardo oynamaya giderdi. Her seferinde'beni de götür.' derdim ama hep 'Sen kızsın olmaz.' yanıtını verirdi. Bu içimde ukde olarak kaldı. Daha sonra okula giderken önünden geçtiğim bilardo salonundan topların çarpışma sesi beni gerçekten çok çok heyecanlandırırdı."

Ertaş, üniversitede Gençlik Merkezi'nde bilardo oynamaya başladığını belirterek, "Ukde olarak içimde bırakmadım. Başladım, devam ettirdim ve halen de oynuyorum." dedi.



Adıyaman'da oynanacak yerin bulunduğunu ancak Kızıltepe'ye dönünce pek bir ortam bulamadığını kaydeden Ertaş, bir kahvehaneye gittiğinde herkesin erkek olmasından rahat idman yapamadığını kaydetti.

"Türkiye genelinde birçok kadın sporcumuz var"

İlin tek kadın bilardocusu olduğu için sıkıntı yaşadığını aktaran Ertaş, şöyle dedi:

"Tek kadın sporcu olduğum için kadın kategorisinde müsabaka yapılmıyor. Bu yüzden il turnuvalarında erkeklerle mücadele ediyorum. Erkek kategorisinde yer alınca yıllarını vermiş usta oyunculara yeniliyorum. Açıkçası antrenman eksikliği çok fazla. Oysa Adıyaman'daki turnuvalarda kadın sporcular kategorisinde iki kez derece alma başarısını gösterdim. Türkiye şampiyonasında mücadele ettim."

Bu spora kadınların yönelmesini isteyen Ertaş, "Bilardonun erkek sporu olduğu yönünde bir algı var. Kadınların oynaması biraz garip kaçıyor gibi. Halbuki Türkiye genelinde birçok kadın sporcumuz var. Neden Mardin'de de olmasın. Mardin'de tek olmamı eksiklik görüyorum." ifadelerini kullandı.

-"Artık alıştılar"

Şule Ertaş, ilk zamanlarda bir kadının bilardo oynamasın garipsediklerini ancak herkesin zamanla alıştığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Kahvehanede ilk oynadığım zaman büyük bir şaşkınlık vardı. Kahvehanede ilk oynadığım zaman büyük bir şaşkınlık yaşandı. Bir kadının aralarında olmasını garipsediler. İlk başta çekindiler. Ben de çekinerek idman yapmaya gidiyordum. Artık alıştılar. Milli sporcu olmayı hedefliyorum."

"Takdir edilecek bir durum"

Kızıltepe sakinlerinden Necmettin Yiğit ise yıllardır bilardo oynadığını ancak ilk defa kadın bir sporcu gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Takdir edilecek bir durum. Gayette güzel oynuyor. Oyun sitilini de çok beğendim. Oyuna konsantrasyon çok önemli. Kadınların konsantrasyonu daha iyi. Bazen o kazanıyor, bazen biz kazanıyoruz. Gününde olan kazanıyor. Arkadaşımız biraz daha idman yaparsa iyi bir seviyeye gelir."

Kaynak: AA