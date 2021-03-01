Mardinli iş adamları kentten küresel markalar çıkarmaya odaklandı

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Mardin'in kendi markalarını 2025'te dünyanın her noktasında tanınan ve bilinen aktörler haline getirebileceğini belirterek, "İlimiz, başarılı markalar çıkarabilecek kapasiteye ve güce sahip." ifadesini kullandı.

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Mardin'in kendi markalarını 2025'te dünyanın her noktasında tanınan ve bilinen aktörler haline getirebileceğini belirterek, "İlimiz, başarılı markalar çıkarabilecek kapasiteye ve güce sahip." ifadesini kullandı.

MARİŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Dernek tarafından "Mardin'den Dünyaya Markalarla Seslenmek" ana temasıyla çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda "Mardin'den 2025 yılına kadar 5 küresel marka çıkarmak mümkün mü?" sorusu ele alındı.

Toplantıda konuşan Akkuş, Türkiye'nin son 20-25 yıldır dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline geldiğini kaydederek, salgın nedeniyle değişen tedarik merkezleri konusunda Türkiye'nin yerini alması gerektiğini bildirdi.

Şirketler için markalaşmanın öneminden bahseden Akkuş, Ar-Ge ve tasarımı öne çıkaran, markalaşarak katma değerli ürün ve hizmet geliştiren her şirketin kendi alanında öne çıkmayı başarabildiğine dikkati çekti.

Akkuş, salgınla değişen dünya düzeninin tüketicilerin markalardan beklentilerini de tamamen değiştirdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugünün dünyasında başarılı bir marka olmanın yolu, sadece kaliteli ürün ya da hizmet sunmaktan geçmiyor. Tüketici, markalardan sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplumsal ölçekte fayda sağlayan, insana dokunan yaklaşımlar bekliyor. Çünkü satın aldıkları ürünlerin markalarıyla gönül birliği kuruyor, bilinirliğin artırılması ve yeni kitleler tarafından takdir edilmesi açısından gönüllü elçiler olarak görev alıyorlar. Yani tüketiciyle sadece ticari değil, duygusal bir bağ kuran markaların geleceği oldukça parlak."

Akkuş, markalaşmanın şirketlere çok önemli kazançlar sağladığını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mardin insanı merttir, dürüsttür, samimidir. Biz de bu samimiyetle yola çıkarak tüketicilerimizin beklentilerine tam olarak yanıt verebiliriz. İnanıyoruz ki, aralarında Artukbey Kahve'nin de olduğu markalarımızı 2025'te dünyanın her noktasında tanınan, bilinen aktörler haline getirebiliriz. İlimiz, başarılı markalar çıkartabilecek kapasiteye ve güce sahip. Yeter ki inanalım, üründe ve hizmette farklılaşalım, yenileşmenin izinden gidelim."

"Mardin'den marka çıkarmak için kenti dünyaya iyi anlatmalıyız"

MÜSİAD Markalaşma ve KOBİ Geliştirme Komitesi Başkanı ve AGS Global Araştırma Şirketi Kurucu Ortağı Abdülkadir Sıcakyüz ise dünyada 80'i aşkın ülkede yürüttükleri araştırmalarında, "Bu topraklardan küresel bir marka çıkar mı?" sorusunu sorduklarını bildirdi.

Türkiye'deki işletmelerin uzun, zahmetli ve emek isteyen markalaşma yoluna gitmektense, başkası adına üretim yapmayı tercih ettiğini anlatan Sıcakyüz, "2004'te başlatılan Turquality programı, gelinen noktada küresel markalar çıkartmakta başarısız kaldı. Buna rağmen Türkiye'nin ihracatında 1-1,5 dolar civarında olan birim fiyat Turquality firmalarında 4,5 dolarlara kadar çıkıyor." açıklamasında bulundu.

Sıcakyüz, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'ler için geliştirilen özel markalaşma programı Kobiqualty'den bahsederek, Mardin'den dünyaya markalar hediye edebilmek için kenti iyi anlatmak gerektiğini kaydetti.

"Mardin'den dünyaya marka çıkarmaya talibiz"

MARİŞ üyesi Tacettin Yertüm de Artukbey'in 1998'de Mardin'de bir kuruyemiş dükkanıyla başlayan kuruluş hikayesinde özellikle Mardin'in 7 bin yıllık tarihinden, kültürler arası diyalogdan ve geleneksel kent misafirperverliğinden ilham aldıklarını bildirdi.

Türkiye'de menengiç kahvesini kitleselleştiren ilk marka olduklarını kaydeden Yertüm, 600'ü aşkın üründen oluşan yenilikçi ürün yelpazelerinin özellikle Orta Doğu coğrafyasında büyük ilgi gördüğünü aktardı.

Yertüm, Türkiye'de 75 olan mağaza sayılarını 2021'de 150'ye yükseltmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Orta Doğu'da ise franchise yöntemiyle hizmet veren 6 mağazalarının bulunduğunu anlattı.

Bu yıl organik ürünler satan yeni bir markayı tüketicilerin beğenisine sunacaklarını ve Mardin OSB'de 3 bin 500 metrekare üzerinde üretim yaptıklarını anlatan Yertüm, şu bilgileri verdi:

"Özellikle dijitalleşme ve e-ticaret yatırımlarına büyük ağırlık veriyoruz. Artukbey için yapacağımız çok şey var. İlerleyen yıllarda satın alma ve birleşme modeline sıcak bakabiliriz. Mardin'den dünyaya marka çıkarmaya talibiz. Türkiye'deki firmaların finansmana erişim sorununu aştıkları takdirde arzu ve motivasyon açısından dünya markalarından hiçbir eksiklikleri yok."

Markiz Patent Kurucusu ve MARİŞ üyesi Orhan Eriman da Mardin'in coğrafi işaretli ürünler konusunda zengin bir değer setine sahip olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan