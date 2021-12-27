Mardinli İş Adamları Derneği Başkanı Akkuş'tan "markalaşma" vurgusu Açıklaması

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) Başkanı Abdülkadir Akkuş, "İster B2C ister B2B olsun, tüm şirketlerin markalaşma strateji ve hamlelerine daha fazla odaklanması gereken bir dönemden geçiyoruz." ifadesini kullandı.

MARİŞ, salgın nedeniyle fiziksel olarak uzun süre ara verdiği toplantılarına dönüş yaptı.

Açıklamada MARİŞ Cumartesi Buluşmaları'ndaki konuşmasına yer verilen MARİŞ Başkanı Akkuş, asgari ücretin 4 bin 250 TL olarak belirlendiğini hatırlattı.

İhracatçıların fiyatlamada yaşadıkları sorunlara dikkati çeken Akkuş, kilogram başına 1 doların altına inme riskleri bulunduğunu, bunun da avantaj olarak gözüken hususun aleyhe dönmesine neden olacağını belirtti.

Akkuş "Şüphesiz, bu dar koridordan çıkabilmek için en önemli enstrümanlardan biri markalaşma. İster B2C ister B2B olsun, tüm şirketlerin markalaşma strateji ve hamlelerine daha fazla odaklanması gereken bir dönemden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş de pandemi döneminde e-ticaretin toplam ciroları içerisindeki payının yüzde 2,5'tan yüzde 5'e yükseldiğini aktararak, Türkiye'de pazar şartları olgunlaştıkça tüketicilerin altından pırlantaya geçiş trendinin derinleştiğini ve bu eğilimin sürdüğünü bildirdi.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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