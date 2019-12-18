Mardinli iş adamları 2020'yi "fırsatlar yılı" olarak değerlendiriyor

18.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:03

Mardinli İş Adamları Derneği (MARİŞ) ve Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, 2020'nin ekonomide çok büyük yatırımcıların, satın alma ve birleşmelerin konuşulacağı bir dönem olacağını belirterek, "Ekonomimizde yeni fırsatların gündeme geldiği bir yıl bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MARİŞ tarafından düzenlenen ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin ele alındığı buluşmaya, dernek üyelerinin yanı sıra Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Albayraklar Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Bolat katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdülkadir Akkuş, 2019'un Türkiye ekonomisi açısından sınavlarla dolu bir yıl olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, bu yılın ilk döneminde dünyada yaşanan olumsuzlukları kısa sürede bertaraf etmeyi başardığını aktaran Akkuş, "Türkiye, yılın 3'üncü çeyreğinden itibaren bir toparlanma dönemine girdi. İlk yarıda gelen negatif büyüme rakamlarının ardından üçüncü çeyrekte yakalanan yüzde 0,9'luk büyüme, bunun çok açık bir kanıtı niteliğindedir." değerlendirmelerini yaptı.

Akkuş, enflasyon ve faiz oranlarındaki gerileme, kredi piyasasındaki canlanma ve öncü göstergelerdeki yukarı yönlü ivmelenmenin, ekonomik büyümenin gelecek dönemde daha da hızlanacağını gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda cari açığı giderek artan ekonomimiz, güçlü bir büyüme politikasıyla cari fazla veren bir ekonomiye dönüşmeyi başarmıştır. 2019'da hedeflenen yaklaşık yüzde 5'lik büyüme oranının yakalanabileceğine ve yıl sonunda oluşan pozitif büyüme ortamının 2020 büyümesine sirayet edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonominin hemen her sektöründe hissedilen, çok büyük atılımların yapılacağı bir süreç bizi beklemektedir. 2020'de daha büyük oranları telaffuz edeceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin üretim gücü, sanayisi, girişimci yönüyle dünyanın dev ekonomileri ligine doğru değerli adımlar atmayı sürdüreceğine inancımız tamdır. 2020'de ekonomimizde çok büyük yatırımcıların, satın alma ve birleşmelerin konuşulacağı bir dönemi hep birlikte yaşayacağımızı şimdiden söylemek mümkün. Özetle ekonomimizde yeni fırsatların gündeme geldiği bir yıl bizi bekliyor."

"2020'de daha pozitif görünüm sağlanacak"

MÜSİAD'ın 3. dönem genel başkanlığı görevinde de bulunmuş olan Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Albayraklar Holding Genel Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Bolat ise Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerini paylaşırken, küresel dinamiklerin işleme mekanizmalarından bahsetti.

Türkiye ekonomisinde son yıllarda yaşanan dış kaynaklı ekonomik girişimlere değinen Bolat, tüm bunlara karşın hükümetin başarılı bir performans ortaya koyduğunu ve 2020'de daha pozitif bir görünüm sağlanacağını ifade etti.

Kaynak: AA