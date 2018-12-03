Mardinli Gençler İçin 'Yapay Zeka' Etkinliği Düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin "Aralıksız kültür ve sanat günleri" etkinliğine katılan Yazar Ayşe Acar, yapay zeka ve gelecek konusunda bilgilendirme yaptı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi bu yıl ikincisini düzenlediği "Aralıksız kültür ve sanat günleri" ile aralık ayının her gününü dolu dolu geçiriyor. Bu bağlamda merkezin ilk konuğu ise Yapay Zeka konusuyla Yazar Ayşe Acar oldu. Acar, gençlere yapay zeka ve gelecek hakkında bilgiler verdi. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve protokol üyeleri ve gençler katıldı.

Vali Yaman, gençlerin geleceğine yatırım yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz en başından beri şehrin gençlerinin en iyi ortamlarda olması için çaba vermektedir. 'Gençlik varsa gelecek var' sloganıyla gençlerimizin hak ettiği ortamları hazırladık. Bunlardan birisi de bölgenin en büyük gençlik merkezidir. Merkezimiz açılmasının akabinde şehre dokunan projelere imza attı. Aynı zamanda gençlerimizin ülkemizin alanında önemli isimleriyle tanışıp ufuklarının açılmasını sağladı. Bu noktada geçtiğimiz yıl yaptığımız 'Aralıksız kültür ve sanat günleri' bu yılda ikinci defa düzenleniyor. Programa her birisi kendi alanında uzman ve yetkin konuklarımız gelerek öğrencilerimize bilgi ve birikimlerini aktarıyor" dedi.

Bu yılki etkinliklerin de anlamlı ve güzel bir şekilde başladığını ileten Yaman, "Bu yıl ilk olarak 'yapay zeka' konusuyla Yazar Ayşe Acar'ı ilk olarak konuk ettik. Yazarımız gündemin en önemli maddelerinden ve gelecekte hayatımızda sıklıkla duyacağımız yapay zeka konusunu gençlerimize en dolu şekilde aktardı. Gençlik merkezimiz etkinlikleriyle şehrimize önemli katkılar vermeye devam edecek" diye konuştu. - MARDİN