Mardinli gençler için belediyeden konser

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezince sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında konser düzenlendi.

Bu yıl 3'üncüsü organize edilen "Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde Buray konser verdi.

Gençler Buray'ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi.

Konsere Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, eşi Gülseren Yaman, kurum müdürleri de katıldı.

Vali Yaman yaptığı açıklamada, gençlik merkezinin çalışmalarıyla diğer belediyelere örnek olduğunu ve gençleri merkeze alan bir anlayışla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Göreve başladığında, "Gençler ne istiyorsa onu yapacağız." ifadesini kullandığını hatırlatan Yaman, gençlerin talebi üzerine davet edilen Buray'ın sahne aldığını aktardı.

Yaman, "Kendisi de bizleri kırmadı ve bugün burada. Gördüğüm kadarıyla çok mutlusunuz. Biz de mutluyuz. Bizim için Mardin bir gençlik şehri artık. Gençliğin başkenti Mardin. Her zaman söylediğimiz gibi, 'gençlik varsa gelecek var', 'sizler varsanız bizler varız.' Bundan sonra hep yanınızda olacağız inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA