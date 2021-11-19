Mardinli gençler, Gençlik Bilgi Kampı kapsamında Manisa'ya uğurlandı

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Gençlik Bilgi Kampı kapsamında 92 genci şehzadeler şehri Manisa'ya uğurladı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Gençlik Bilgi Kampı Atölyesi'nde, öğrencilere çeşitli eğitimler veriliyor.

Bu kapsamda, eğitimlerini tamamlayan 92 öğrenci Manisa'da Gençlik Bilgi Kampı'na katılacak.

Kampta, tarih, resim, sosyoloji, edebiyat, astronomi, sinema gibi birçok farklı dalda eğitim verilecek.

Öğrencilerinle bir araya gelen Vali Demirtaş, gençlerin çok şanslı olduğunu ifade ederek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin tüm imkanlarını sizlere sunuyoruz. Bu kamplarda hem eğlenip hem de öğreniyorsunuz. Bu bilgiler hayatınızın her alanında ve anında sizlere yardımcı olacaktır. Gezdiğiniz şehirlerin tarihini ve kültürünü de öğrenme fırsatı bulacaksınız." diye konuştu.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri

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