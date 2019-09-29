29.09.2019 09:17

- Mardinli Gençler çektikleri filmle Kadına şiddete hayır dedi

İSTANBUL - Mardinli gençler çektikleri "Sokakların Kanunu Ailene İyi Bak " filmi ile kadına şiddete hayır dedi. Gençler İstanbul ve Mardin'de çekimleri yapılan filmin eksik sahnelerini tamamlamak için destek bekliyor.

Gönüllü bir ekip ile çekimleri gerçekleştirilen 'Sokakların Kanunu Ailene İyi Bak' filminin fragmanı sosyal medyada yayınlandı. Yüzbinlerce kişi tarafından beğenilen fragmanda Mardinli gençler kadına şiddet konusunu ela alıyor. Filmde şiddete uğrayan kadınların yaşadığı psikolojik travma ve sonrasında hayata tutunma çabaları işlendi. İstanbul ve Mardin'de birçok sahnenin çekimleri tamamlandı. Ancak filmin bazı sahnelerini çekmek için desteğe ihtiyacı olduklarını ifade eden gençler filmde ayrıca çocuk istismarı ve hayvanlara yapılan şiddeti de konu aldı.



"Yaşanan bütün olumsuzlukları bir filimde toplamaya çalıştık"

Sokakların Kanunu Ailene iyi bak filminin yönetmenliğini yapan İbrahim Yılmaz, "Ben ve ekip arkadaşlarım toplumda yaşanan bütün olumsuzlukları bir filimde toplamaya çalıştık. Bizim şuanda fragmanımızın çekimleri ve montajı tamamlandı. Şuanda filmin geri kalanının sahnelerini çekmek için destek bekliyoruz. Çektiğimiz film İstanbul ve Mardin'de geçiyor öncelikle Mardin'e çekimleri tamamlamak için gittik. Mardin'de çekim için kaldığımız 15 gün boyunca bir sürü zorluklardan geçtik. Bize kimse herhangi bir destek vermedi sadece çevremizdeki insanlar evlerini bize açtılar. Filmin devamını çekmek için destek bekliyoruz. Çok güzel şeyler çıkacağına inanıyoruz çünkü hikayemiz çok güzel anlatıma sahip" şeklinde konuştu.



"Yaşanmış gerçek hikayelerden alınan konulardır"

Filmin görüntü yönetmeni ve yapımcısı Halil Tuncer, "Çektiğimiz filimde kadına şiddet, hayvanlara uygulanan şiddet, çocuk istismarı ve hayvanlara uygulanan eziyeti konu edindik. Ben ve ekip arkadaşlarım bütçemiz olmadan bu işe girdik. Kimseden maddi ve manevi bir destek almadık. Çok uğraştık bundan sonrası için desteğe ihtiyacımız var. Tüm ekibim tamamen gönüllülük esasında çalışıyor. Anlattığımız olaylar kurmaca değildi. Yaşanmış gerçek hikayelerden alınan konulardır" dedi.



"Dayak yediği için ruhundaki yaralara değindik"

Ana karakterin aslında bir boksör olduğunu ifade eden filmin senaristi Güler Solum, "Filmde ailesine zarar gelme ihtimaline kadar ana karakterin boksörlük yapmaya devam ediyor. Asında acılar en çok kadınlardan geçiyor. Filmde kadınların derin yaralarına değinmek istedik. Örselenmiş kadınların psikolojik durumlarını da biz bu filimde anlatmaya çalıştık. Dayak yediği için ruhundaki yaralara değindik. Bir kadın ne kadar mutsuzsa bir erkende o kadar yara alabiliyor. Bir kadın yara alıyorsa toplumun hepsi yara almış oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA