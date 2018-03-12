Mardinli Fotoğrafçı Avrupa'da Derece Aldı

Mardinli fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, profesyonel fotoğraf sanatçılarının üye olduğu Magic Lens Group platformu sayfasında katıldığı süper kompozisyon yarışmasında Mardin'in tarihi PTT binasında çektiği fotoğrafla Avrupa 3'üncüsü oldu.

Dünya genelinde profesyonel fotoğraf sanatçılarının üye olduğu bir fotoğraf platformu olan ve 3 bine yakın kayıtlı üyesi bulunan Magic Lens Group'un her yıl üyeleri arasında düzenlediği fotoğraf yarışmasında Mardinli fotoğrafçı Mehmet Şahin çektiği fotoğrafla Avrupa 3'ncüsü oldu. Süper kompozisyon yarışmasına katılan Kızıltepeli fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, Mardin'in tarihi PTT binasında çektiği fotoğrafıyla Avrupa üçüncüsü olmanın yanında Türkiye birincisi de oldu.

"Bu işi severek yapıyorum"

Fotoğraf merakının çocukluktan başladığını ve bu işi severek yaptığını aktaran Şahin, "Ben bu işin üniversitesini okumadım. Kendimi geliştirerek buralara geldim. Bu işin aşığıyım. Ben bir fotoğrafı çekmeden önce gözlerimle alan taraması yaparım. Ondan sonra makinemin lensinden geçirip deklanşöre basarım. Bilgilerimi hiçbir fotoğrafçıdan esirgemem. Yılda en az 2-3 eğitim seminerinde bulunur, katılımcı bütün arkadaşlara bildiğim her şeyi aktarmaktan gurur duyarım. Bu işte ustam olan Şeyhmus Şahin'e de minnet borcum var" dedi. - MARDİN