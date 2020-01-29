Mardinli fotoğraf sanatçısından depremzedelere yardım
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Mardinli fotoğraf sanatçısından depremzedelere yardım

Mardin Kızıltepeli fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, sosyal medya üzerinden Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

29.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:22
Mardinli fotoğraf sanatçısından depremzedelere yardım

Kızıltepeli fotoğraf sanatçısı , sosyal medya üzerinden 'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Şahin, toplanan temel ihtiyaç malzemelerini kendi imkanlarıyla depremzedelere ulaştırdı.


Fotoğraf sanatçısı Mehmet Şahin, Elazığ depremi nedeniyle zarar güren vatandaşlar için yardım kampanyası düzenledi. Kampanya sayesinde kışlık kıyafet, bot, bebek bezi ve bebek maması gibi ihtiyaç malzemeleri toplandı. Şahin toplanan malzemeleri kendi imkanları ile Elazığ'a götürerek depremzedelere ulaştırdı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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