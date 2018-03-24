Mardinli Çocuklardan Çankırı'ya Ziyaret

"Biz Anadoluyuz Projesi" etkinliğinde, Mardin'den Ankara'ya giden öğrenciler, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile buluştu.

Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra AK Parti Mardin Milletvekili Çankırı ile görüştü.

Çankırı, ziyarette yaptığı konuşmada, doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hep birlikte Türkiye olduklarını söyledi.

Çocukları farklı kültürleri tanımaları ve görmeleri için misafir ettiklerini belirten Çankırı, şunları kaydetti:

"Biz Anadoluyuz Projesi, bütün Türkiye'de çocuklarımızın tamamen terörden ve şiddetten uzak, hoşgörü ve kardeşlik bilincini aşılayan farklı ve zengin kültürlerimizi tanıdıkları ve kültürel etkileşim yaşayacakları bir programdır. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanlığımıza böyle bir projenin başarıyla yürütülmesine vesile oldukları için teşekkür ediyorum."