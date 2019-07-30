Mardinli çocuklar Trabzon yolunda

İçişleri Bakanlığının desteklediği Kazanılan Gençlerle Kazanan Türkiye'ye Projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği 14-17 ağustos tarihlerinde Mardin ve çevre ilerden seçilecek 15-17 yaş arası çocukları Trabzon'a götürmeyi planlıyor.

Mardin Trabzonspor Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Aydın, proje kapsamında Trabzon'a ziyaretler gerçekleştirerek Mardinli çocukların Trabzonspor alt yapısıyla bir maç yapacağını söyledi. Aydın, "Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret edip bilgi verdim. Trabzonspor takımımızın yönetim ve futbolcuları ile beraber yurt dışında kampta olduğu için programımızı 14 ve 17 ağustosta tarihlerine alarak bu şekilde plan yaptık. Daha önce Trabzonspor teknik direktörümüz Ünal Karaman hocamız ile görüşmüştüm. Ayrıca Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile yaptığımız istişare sonucu 15 ağustosta oynanacak Avrupa kupa maçını çocuklar izleyebilecekler. Bu anlamda proje boyunca bizlere desteklerini esirgemeyen başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç'e Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna, Ünal Karaman hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklar, Trabzonspor alt yapı takımıyla bir maç yapıp yetenekli olanlar Trabzonspor alt yapısına kazandırılacak. - MARDİN

Kaynak: İHA