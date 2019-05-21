Mardinli Çocuklar 'Garanti İle Geleceği Kodla'dı!

Çocukların dünyasını teknoloji ile zenginleştiren atölyelerde uygulanan kodlama ve robotik gibi eğlenceli eğitim içerikleri aracılığıyla, onlara 21.yy. beceri ve yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen 'Garanti ile Geleceği Kodla' projesi, eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Projenin 2019 yılındaki altıncı durağı olan Mardin'de, öğretmen eğitimlerinin ardından öğrenci eğitimleri 18 – 19 Mayıs tarihlerinde yapıldı.

Garanti Bankası'nın dijital dönüşüm odaklı stratejisine paralel olarak Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiği 'Garanti İle Geleceği Kodla'nın Mardin'deki eğitimlerine ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri katıldı. Çocuklar, aldıkları eğitim sayesinde, bir probleme teknoloji yardımıyla farklı çözüm yolları bulmayı keşfettiler. Aynı zamanda, bir ürün tasarlamayı ve bunu ekip çalışması ile hayata geçirmeyi deneyimlediler. Bunun yanı sıra, eğitime katılan çocukların velileri ise "Aile İçi Etkili İletişim" temalı seminere katılarak fayda sağladılar.

2018 yılında kapsamı genişletilerek öğretmen eğitimlerinin de dahil edildiği projede, Mardinli öğretmenler de sınıflarında proje kapsamındakine benzer uygulamaları hayata geçirebilecek ve eğitime katılan öğrencileriyle projeler geliştirebilecek bilgi birikimine sahip oldular.

Dijital okuryazarlığın artık temel bir beceri olarak kabul edildiği günümüzde, yeni nesillere 21. yüzyıl yetenek ve becerilerini kazandırmaya önem verdiklerini belirten Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, "Nitelikli eğitim, Garanti Bankası'nın toplumsal değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır önceliklendirdiği ve büyük bir motivasyonla çalıştığı alanların başında geliyor. Dijital dönüşümü temel stratejisi kabul eden bir kurum olarak, genç nesillerin de dijital okuryazarlık oranını artıracak öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Garanti ile Geleceği Kodla projemizin 4. yılında da Türkiye'nin farklı coğrafyalarından birçok çocuk ve ailelerine ulaşacak olmaktan ve öğretmenlerimizin katılımıyla projenin sosyal faydasını arttıracak olmaktan son derece mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz, yeni neslin proje kapsamındaki kazanımlarını içselleştirmesi ve dolayısıyla teknolojiyi faydaya dönüştürerek geleceğe yaratıcı adımlar atmasını sağlamak." dedi.

Kaynak: Bültenler