Mardinli Bisikletçi Türkiye Şampiyonu Oldu

Mardin Büyükşehir Belediyespor Bisiklet takımı sporcusu Veysel Gülmez, Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, yaptığı açıklamada, belediyesinin, spor ve sporcuya verdiği desteğin meyvelerini almaya devam ettiğini belirtti.

"Takımlarımız başarıdan başarıya koşuyor"

Amatör sporlara destek sunduklarına işaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi, bin sporcuyu lisanslı olarak bünyesine kattı. Futbol, hentbol, voleybol, atletizm, bisiklet ve yüzme sporları konusunda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Futbol takımımız BAL Ligine yükselmeyi başardı. Bisiklet Takım Sporcusu Veysel Gülmez, Türkiye Dağ Bisiklet Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu oldu."