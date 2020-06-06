Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı
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Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı

Mardin'de yaşayan, bilim ve teknoloji tutkusuyla ürettiği projelerle dikkati çeken 18 yaşındaki Markus Acar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle dünyaya açıldı.

Mardinli bilim ve teknoloji tutkunu öğrenci, TÜBİTAK sayesinde dünyaya açıldı
06.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:09

Mardin'de yaşayan, bilim ve teknoloji tutkusuyla ürettiği projelerle dikkati çeken 18 yaşındaki Markus Acar, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle dünyaya açıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşayan ve bir dönem Deyrulzafaran Manastırı'nda eğitim alan Mardin Fen Lisesi mezunu Acar, bilim ve teknoloji konusundaki ilgisi ve hazırladığı projelerle dikkati çekiyor. Acar, lisede okuduğu sırada Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen ulusal bilim kampı proje yarışmasında, akıllı şehir planlaması üzerine bir arkadaşıyla geliştirdiği projeyle Türkiye üçüncüsü oldu.

Geçen yıl yolu TEKNOFEST'te TÜBİTAK ile kesişen Acar, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile de uluslararası bir proje beraberliğinde saha çalışması için yaklaşık 10 öğrencilik ekiple Çin'e gitti. Acar, İsviçre'de bulunan Avrupa Nükleer Merkezinin (CERN) lise öğrencileri arasında düzenlediği yarışmada 3 Şilili ve 2 Çinli arkadaşıyla hazırlığı "Parçacık Hızlandırıcılarında Elektron Işınları için Alan Etkili Transistör (FET) Tasarımlarına Dayalı Düşük Maliyetli Grafen Dedektörü" projesiyle finale kaldı.

Kanada'daki McMaster, Columbia, Toronto, Waterloo üniversitelerinden de kabul alan Acar, önümüzdeki yıl McMaster Üniversitesinde okuyacak.

Bakan Varank tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, online görüştüğü Acar'ı tebrik etti. Bakan Varank, görüşmede, "Sizin gibi gençlerin bu alanlara yönelmesi bizim en büyük temennimiz. Sizler için tutku oluşturabilirsek, bir ateş yakabilirsek, sonraki nesiller açısından gerçekten faydalı olacağımızı düşünüyorum. Annene, babana, Mardin'e selamlar. CERN'de de sen ya da Türk ekiplerinden biri kazanır inşallah." dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da telekonferansla görüştüğü Acar'ı ve ekibini tebrik ederek, daima yanlarında olacaklarını belirtti ve TÜBİTAK'a davet etti.

"Bizim nice Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz gerekiyor"

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle Mardin'de yaşadığını, özellikle son 3 yıldır bilim ve teknoloji tabanlı projelere ve çalışmalara katılmaya gayret gösterdiğini söyledi. Pek çok ulusal ve uluslararası katılımının ve araştırmalarının bulunduğunu ifade eden Acar, ilk kez Mardin Fen Lisesi'nde okuduğu sırada katıldığı ulusal bilim kampı proje yarışmasında üçüncülük elde ettiğini anımsattı. Çeşitli kongre ve proje yarışmalarına katıldığını aktaran Acar, şöyle konuştu:

"2019'un eylül ayında Teknofest'te TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile görüştüm. Davetiyle TÜBİTAK Genel Merkezi ve TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde bulundum. Destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ile uluslararası bir proje beraberliğinde saha çalışması için 10 öğrenci ile Çin'e gittim. Deneyim ve desteklerle son iki yılda Avrupa Nükleer Fizik Araştırma Merkezi olan CERN'in liseliler arasında düzenlediği yarışmaya takım olarak proje gönderdik. Bu yıl uluslararası bir ekip ile Simes Science Academy olarak katılım gösterdik."

Ekipte kendisinin yanı sıra 3 Şilili ve 2 Çinli öğrenci ile Şilili bir koç bulunduğunu anımsatan Acar, takımı sosyal medya üzerinden iletişime geçerek oluşturduklarını anlattı. CERN'nin 2014 yılından bu yana düzenlediği Beamline For Schools yarışmasına her yıl 200 ile 500 arasında takımın katıldığını belirten Acar, katılım oranına göre finallere 20'ye yakın takımın seçildiğini hatırlattı. Kazanan takımların deneylerini gerçekleştirmek üzere parçacık fiziği merkezine çağrıldığını anlatan Acar, şöyle devam etti:

"Bu yıl kazananlar Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan DESY parçacık fiziği merkezinde deneyini gerçekleştirecek. Biz bu yıl kısa listeye girmeyi başardık. Eğer yarışmayı kazanırsak kazanan ilk uluslararası ekip olarak anılacağız. Umarım kazanan takımdan biri oluruz. Takım arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, kısa listeye giren 3 Türk takımımız daha bulunuyor. Bizim takım kazanan takımlar arasında yer almazsa diğer Türk takımlarının kazanmasını çok istiyorum."

Türkiye'de son yıllarda öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin arttığına dikkati çeken Acar, "Bizim nice Aziz Sancarlar, Selçuk Bayraktarlar yetiştirmemiz gerekiyor. İstediğimiz ve desteklendiğimiz zaman başarabildiğimizi herkese gösterdik. En büyük hedefim gelecekte teknoloji alanında çalışmalar yürüten bir şirket kurmak ve dünyada ses getirecek teknoloji liderlerinden biri olmak." diye konuştu.

Hedefine ulaşmak için basamak basamak ilerleyeceğini dile getiren Acar, üniversiteyi Kanada'da okuyacağını bildirdi.

Bütün çalışmalarını bilim ve teknoloji tabanlı sürdüreceğini aktaran Acar, Kanada'daki eğitimi için burs veren herkese teşekkür etti. Markus Acar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkem ve dünya için nitelikli insan kaynağına dahil olabilmem adına çalışmalarımda doğru adımları atmaya çalışacağım. Yaşıtlarıma ilgi alanları doğrultusunda bilgisi olan kişileri takip etmelerini öneririm ve hedeflerine ulaşmak için izledikleri yolda engelleri aşmalarını, hedeflerinden vazgeçmemelerini isterim. Ben çoğu bilgiyi ve ilhamı tanıştığım ve takip ettiğim kişiler sayesinde alabildim. Hayatımızı bilim ve teknoloji yönlendiriyor."

Deyrulzafaran Manastırı Bakım Onarım ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Yılmaz Hiçbezmez de Acar'la gurur duyduklarını söyledi.

Manastırda 2 yıl eğitim alan Acar'a maddi ve manevi her zaman desteklerinin olacağını vurgulayan Hiçbezmez, "Markus gibi bir talebemiz olduğu için çok gururluyuz. Kanada'ya gitmesinde katkımız olacak. Süryani cemaati olarak kendi aramızda bir bütçe hazırladık. İnşallah onunla Markus'u Kanada'da okutacağız. Devletine, milletine hayırlı biri olarak geri dönecek. Her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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