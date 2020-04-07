Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor
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Tekirdağ, Malkara, Mardin, Güncel

Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor

Mardin'den yaklaşık 4 yıl önce Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gelerek çadırlarda konaklamaya başlayan Alas ailesi, istifledikleri odunları günlerce yakarak mangal kömürü üretiyor.

07.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:16
Mardinli aile ekmeğini mangal kömüründen çıkarıyor

Mardin'den yaklaşık 4 yıl önce Tekirdağ'ın Malkara ilçesine gelerek çadırlarda konaklamaya başlayan Alas ailesi, istifledikleri odunları günlerce yakarak mangal kömürü üretiyor.

Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde günün ilk ışıklarıyla başlayan mesaileri gün boyu süren Alas ailesi, duman ve ise aldırış etmeden meşe odunundan kömür elde ediyor.

Odunların yaklaşık 15 gün boyunca yakılmasıyla üretilen mangal kömürleri, Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.

Gözsüz Mahallesi merasında ailesiyle çadırda ve zaman zaman da köydeki evlerinde kalan 50 yaşındaki Mustafa Alas, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla yıllardır mangal kömürü ürettiklerini söyledi.

Bu işten kazandıklarıyla biri üniversitede, ikisi lisede, biri de ortaokulda olmak üzere 4 çocuğunun okul masraflarını karşıladığını dile getiren Alas, odunları belirlenen bölgeden aldıklarını ve ilk olarak tomruk haline getirdiklerini anlattı.

Alas, "Tomrukların üzerine önce saman, sonra toprak döktükten sonra ateşe veriyoruz. Odunlar 15 gün içerisinde tamamen sönüp kömür haline dönüşüyor. En iyi mangal kömürü genelde meşeden olur. Bizim ağaçlarımızın tamamı meşe." dedi.

Tek sıkıntılarının mangal kömürünün ucuza satılması olduğunu dile getiren Alas, "Burada kazanan, tüccarlar oluyor. Perakende satanlar daha çok kazanıyor. Biz burada odunu keserken mazota, benzine, işçiliğe para veriyoruz." diye konuştu.

Okulların tatil olduğu dönemlerde amcasına yardıma gelen İbrahim Alas ise mangal kömürü üretmenin çok zor olduğunu anlattı.

Odunlar yanarak mangal kömürüne dönüşürken üreticilerin de bu işlemin sıkıntısız gerçekleşmesi için nöbet tuttuğunu anlatan İbrahim Alas, "Öbekte delik olmaması ve hava almaması için nöbet tutuyoruz. Bir yerden hava aldığı zaman emek boşa gidiyor ve odunlar küle dönüşüyor. Mangal kömürü oluştuktan sonra çuvallayıp toptan satışa hazır hale getiriyoruz. Buradan elde edilen gelir, bir yıl boyunca geçinmek ve çocukların okul masrafları için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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