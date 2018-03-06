Mardinli 61 Yaşındaki Azize Teyzenin Okuma Aşkı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 5 çocuğu ve 6 torunu bulunan Azize Doğru Eriten, 61 yaşında üniversiteden mezun olmaya hazırlanıyor.

Ailesinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı binlerce kadından biri olan Eriten, okuma hayalini gerçekleştirmek için engel tanımadı.

Eşi ile çocuklarını fedakarlıkla okutarak doktor, öğretmen ve mühendis olmalarına katkı sağlayan Eriten, onlara özenerek eğitimini sürdürmeye karar verdi.

Eşinin desteğiyle ortaokul ve lise eğitimini dışarıdan tamamlayan Eriten, Açıköğretim Fakültesi Ev İdaresi Bölümünde öğrenim görüyor.

Mezun olmak için tek dersi kalan Eriten, aynı zamanda belediyenin açtığı el sanatları kursunda usta öğreticilik yapıyor.

Tek dersini de başarıyla geçmek için İngilizce çalışan Eriten, bir yandan da ev işlerini ve öğreticiliği sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen okuma azmi ile örnek olan Eriten, tüm kadınlara okumaları tavsiyesinde bulunuyor.

"İçimde üniversite okuma hevesi kaldı"

Eriten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite mezunu olma hedefine doğru ilerlediğini söyledi.

Okumayı çok sevdiğini vurgulayan Eriten, "Küçükken beni okutmadılar. Bizim zamanımızda kız çocukları okutulmuyordu. İçimde kaldı okumak. Çocuklarımı üniversiteye gönderirken ben de onlara özendim. Orta ve lise diplomamı dışarıdan okuyarak aldım." dedi.

Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak işe başladığını, kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Eriten, girdiği üniversite sınavını kazandığını söyledi.

Eriten, "İçimde üniversite okuma hevesi kaldı. Çok şükür kazandım. Çok emek verdim ve çok çalıştım." diye konuştu.

Bütün derslerini başarıyla geçtiğini, İngilizce dersinde biraz zorlandığını anlatan Eriten, Kürtçe ve Arapça bildiğini, İngilizce'de de başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Üç kızını üniversitede okutmanın gururunu yaşayan Eriten, "İki çocuğum İngiltere'de. Orada kalsaydım biraz daha dilimi geliştirebilirdim. Çalıştığım için gidemiyorum." ifadelerini kullandı.

Okuma yazma seferberliğine tam destek

Eriten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliğine destek verdiğini belirterek, bu çalışmaları takdir ettiğini dile getirdi.

Tüm kadınlara okumalarını öneren Eriten, hem ev işlerini yürüttüğünü hem üniversitede okuduğunu hem de kadınlara öğreticilik yaptığını, yoğun ve faydalı bir birey olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Eriten, üzülmeye, stres yapmaya, depresyona girmeye zamanının kalmadığına işaret ederek,"Tek bir dersim kaldı, onu da tamamlarsam hedefime ulaşacağım." ifadesini kullandı.

"Erkek çocuğun okuma hakkı bir ise kızların ikidir"

Eriten'in eşi Mustafa Eriten, 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi ile gurur duyduğunu söyledi.

5 çocuklarını okuttuktan sonra okumak isteyen eşini her zaman desteklediğini anlatan Eriten, her konuda birbirlerine destek olduklarını vurguladı.

Eriten, kız çocuklarının okutulmamasına karşı olduklarına dikkati çekerek, "Erkek çoğun okuma hakkı bir ise kızların ikidir. Bunun için de 3 kızımızı okuttuk. 3'ü de üniversite mezunu." dedi.

"Okumanın yaşının olmadığını bize gösterdi"

Eriten okuma hevesinin önünde engel tanımayarak çevresindekilere de örnek oldu.

Kızıltepe Belediyesi Hanım Eli Kadın Danışma Merkezi'ndeki el sanatları kursunda kursiyer Leyla Karkaş Güçlü, usta öğreticileri Eriten'e özendiklerini, onu her konuda kendilerine rol model seçtiklerini belirtti.

Güçlü, "Onun gibi olmak istiyor, onunla gurur duyuyoruz. Hem annemiz hem de hocamızdır. Okumanın yaşının olmadığını bize gösterdi. İnşallah bizler de onun yolundan gideriz. diye konuştu.