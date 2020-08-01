Mardinli 2 yaşındaki Emir ilik nakli bekliyor
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Mardinli 2 yaşındaki Emir ilik nakli bekliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

Mardinli 2 yaşındaki Emir ilik nakli bekliyor
01.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:22

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan "ağır kombine immün yetmezliği" teşhisi konulan yüzde 95 işitme engelli 2 yaşındaki Emir Aydın, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

Kızıltepe'nin Tepe Başı Mahallesi'nde yaşayan Kamuran ve Sevim Aydın çiftinin 1 Ağustos 2018 tarihinde dünyaya gelen çocukları Emir, henüz birkaç aylıkken yüksek ateş şikayetiyle Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mardin, Diyarbakır ve Adana'da gördüğü tedavilerin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanelerine sevk edilen Emir'e yapılan tetkikler sonucu "ağır kombine immün yetmezliği" ve "inflamatuvar bağırsak hastalığı" ile yüzde 95 işitme engeli teşhisi konuldu.

Ağızdan beslenemeyen Emir'e, ilik nakli için yurt dışında tarama yapıldı. Uzun süreden sonra Amerika, İsrail ve Kıbrıs'ta uygun donör bulunmasının ardından çalışmalara başlandı.

İsrail'deki donörde sağlık sorunları tespit edilirken, diğer iki donör de açıklamadıkları sebeplerden dolayı sistemden çıkınca yurt dışındaki çalışmalar olumsuz neticelendi.

Bugün hem Kurban Bayramı'nın ikinci gününü hem de Emir'in doğum gününü kutlayan ailesi, çocuklarının sağlığına kavuşması için gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Aydın ailesi kendilerine çifte bayram sevinci yaşatacak uygun iliğin bulunması için duyarlı vatandaşlardan destek istiyor.

"İnşallah bir an önce ilik bulunur da çocuğumuz sağlığına kavuşur"

Anne Sevim Aydın, AA muhabirine, bir yıldır çocukları için ilik beklediklerini söyledi.

Evde Emir'in kemoterapi ilaçları kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Aydın, "Anne ve baba olarak beklemekten başka bir çaremiz yok. İyi yürekli insanlarımızın yardımlarını talep ediyoruz. İnşallah bir an önce ilik bulunur da çocuğumuz sağlığına kavuşur. Bunu dört gözle bekliyoruz." dedi.

"Bu bayramı mutlu bir haberle geçirmek istiyoruz"

Baba Kamuran Aydın da oğlu Emir'in doğduğu günden bu yana hastalıktan kurtulamadığını belirtti.

Bir yıldır uygun donör aradıklarını anlatan Aydın, "Emir'imiz için hala uygun ilik bulunmuş değil. Bugün bayramın ikinci günü, oğlumun da doğum günü. Bu bayramı mutlu bir haberle geçirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan kök hücre bağışçısı olmalarını istiyoruz. Kök hücre bağışı aslında çok zor değil. Kızılay merkezlerine gidip, bağışçı olduğumuzu söylüyoruz. Sadece 3 tüp kan alınıyor. O da damar yoluyla alınıyor. Korkulacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Aydın, Emir'in rahatsızlıkları nedeniyle sırt üstü yatamadığını, ağır sendromlar geçirdiğini ifade ederek, ailece zor bir süreç yaşadıklarını aktardı.

Ağız yoluyla besleyemedikleri Emir'e burnundan gıda ve ilaç verdiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Çifte bayram yaşamak istiyoruz. Vatandaşlarımızdan kök hücre bağışçısı olmalarını rica ediyoruz. Uygun donör bulunursa çifte bayram yaşayacağız. Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Tek beklentimiz bu. Sağlık Bakanlığımıza, ilik bankasına, devletimize çok teşekkür ediyoruz, yurt dışında yoğun bir emek harcadılar. Şimdi buradaki vatandaşlarımızdan ilik nakli için kök hücre bağışçısı olmalarını rica ediyoruz."

Kaynak: AA

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