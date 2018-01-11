Mardin Yolu Büyükşehir'le Renkleniyor

Mardin'in gelişmesi için elinden gelen çabayı gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte oluşturduğu parklarla vatandaşlar sosyal mekânlar kazandırdı. Artık huzurun hakim olduğu kentte vatandaşlar bu mekanlarda hoşça vakit geçiriyor, çocuklar neşe içinde oynuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu parkların yanı sıra şehrin ilçelerinden biri olan Kızıltepe ile Mardin şehir merkezi arasında uzanan yolda peyzaj düzenlemesi yaparak bölgeyi rengârenk bir hale getirdi.

PROTOKOL YOLU

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından Mardin'e ulaşım sağlayan Mardin-Kızıltepe D-950 karayolunda peyzaj çalışması yapıldı. Mardin-Kızıltepe arasında uzanan ve Protokol Yolu olarak da bilinen yol bölümünde orta refüj düzenlemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 16 bin 500 metre uzunluğundaki yol, bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla renkli bir hale getirildi. Çalışma kapsamında 2 adet 250 tonluk su deposu da imal edildi.

2 BİN 240 AĞAÇ DİKİLDİ

Yaklaşık 95 bin metrekarelik Protokol Yolu alanında yapılan çalışma kapsamında ağaçlandırma ve yeşillendirme uygulamaları gerçekleştirildi. Alana bin 658 adet çınar ağacı, 582 adet de palmiye ağacı dikildi. Alana ayrıca renkli çiçeklerden 552 adet oya yapıldı. 7 adet dönel kavşağa 150 bin adet çalı bitkisi dikildi. Orta refüj 95 bin metrekare rulo çimle kaplandı. Proje kapsamında iki adet su deposu ve sulama tesisatı yapıldı.