Mardin YKS birincisi Kızıltepe'den

MARDİN - Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Mardin Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Ağar, ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarına göre AYT'de aldığı 532 puanla Mardin birincisi ve Türkiye 798'ncisi oldu.

ÖSYM tarafından iki aşama üzerinden gerçekleştirilen üniversite sınavlarında Mardin Fen Lisesi öğrencisi Yusuf Ağar, açıklanan sonuçlara göre AYT'de aldığı 532 puanla Mardin birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye geneli de 798'inci olan Ağar, başarısını öğretmenlerine borçlu olduğunu belirterek, "Bu seviyeye 4 sene boyunca düzenli çalışarak geldik. Okuldaki ve dershanedeki hocalarımın bana gerçekten de çok büyük bir katkısı oldu. 532 puan aldım" dedi.

"Disiplin olmadan başarı gelmiyor"

Ağar'ın gittiği dershane müdürü Sinan Şeyhun, sınav öncesi öğrencileri kampa aldıklarını ve özel soru günleri düzenlediklerini ifade ederek, "Kitap ve ihtiyaçlarını ayarladık. Bunların hepsini bir araya getirince başarı geliyor. Disiplin olmadan başarı gelmiyor. AYT Sınavına 1 milyon 900 öğrenci girdi. Öğrencimiz bunların arasından 798'inci oldu. Bu bizim için çok büyük bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.