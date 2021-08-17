(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
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(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti Mardin'de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti

MARDİN - Mardin'de yaşayan ve yerli 'Marilyn Monroe' olarak bilinen Melek Karahan'ın dükkanının yanına oturan dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, bölgede yerli 'Marilyn Monroe' olarak tanına Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı. Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti. Karahan'ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi.

(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
(MARDİN)Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik

Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
Yerli 'Marilyn Monroe' dilenci kızı darp etti
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