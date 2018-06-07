Mardin Yeni Pazar Yerlerine Kavuşuyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehirde yaptığı çalışmalar ile yaşam konforunu arttıracak projelere imza atıyor.

Büyükşehir Belediyesi alt yapıdan üst yapıya kadar birçok konuda çalışmalarını sürdürürken sosyal projeler konusunda da önemli adımlar attı. Mardinli vatandaşların beklentilerini de dikkate alan Büyükşehir Belediye, en çok istek alan konuların başında yer alan pazar yerlerinin modern hale getirilmesi konusunda harekete geçti. Yeni pazar yerlerinin ilkinin yapımına ise Ravza Caddesi'nde başlandı.

"Hemşehrilerimizi dinliyoruz"

Konu hakkında bilgi veren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "Hemşehrilerimizin istek ve önerilerini dikkate alıyor ve çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Yaman, "İlimizde Büyükşehir Belediyesi eliyle projelerimizi hayata geçiriyoruz ve ilimizde beklenilen çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirde mutlu olmaları hedefiyle gece ve gündüz demden fedakarca çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin isteklerini gözetiyor ve projelerimizi bu doğrultuda yönlendiriyoruz. Bu noktada ilimizde pazar yerleri konusunda da çalışmalara başladık" diye konuştu.

"Modern ve beklentileri karşılayan pazar yeri"

Şehirde pazar alışverişi konusunda sorunlar yaşadıklarını gördüklerini dile getiren Yaman, "İlimizde maalesef vatandaşlarımız meyve sebze alışverişlerini yaparken sıkıntılar ile karşılaşıyor. Gerek pazarcı esnafı, gerekse hemşehrilerimiz hava koşullarının yanında olumsuzluklar ile karşı karşıya bulunuyor. Hemşehrilerimize yakışmayan alanlarda yapılan alışverişe gönlümüz razı olmuyordu. Bu nedenle gerekli adımları atmaya karar vermiştik. Çalışmalarımıza ise somut olarak Ravza Caddesi'nde başladık. Yakın zamana bitirmeyi düşündüğümüz projeyle hemşehrilerimize hak ettiği pazar yerini hediye edeceğiz. Diğer mahallelerimizde de pazar yeri çalışmalarımız olacak" ifadelerinde bulundu. - MARDİN