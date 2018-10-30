Mardin Yeni Doğmuş Yavru Kedi, Düştüğü Kanalizasyon Çukurundan Kurtarıldı

Yeni doğmuş yavru kedi, düştüğü kanalizasyon çukurundan kurtarıldı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen ve yeni doğduğu belirtilen yavru kedi, vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kurtarıldı. Çumar içinde kalan kedi, itfaiyeciler tarafından sıcak su ile yıkandıktan sonra bir beze sarıldı ve yavru kediyi bölgede çalışan işçiler sahiplendi.

Nusaybin ilçesi Abdülkadir Paşa mahallesinde yeni doğduğu görülen yavru bir kedi sesinin 3 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurundan geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, önce bir itfaiye erini yavru kedinin düştüğü çukura indirerek kedinin kurtarılmasını sağladı. Çukurdan çıkarılan ve çamur içinde kaldığı görülen yavru kedi, bir itfaiye eri tarafından önce sıcak su ile yakındı, ardından bir beze sarılarak güneşe bırakılıp kuruması sağlandı. Kedi daha sonra bölgede çalışan işçiler tarafından sahiplenilen yavru kedinin mama ve süt ile besleneceği belirtildi.