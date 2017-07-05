Mardin Yavru Kedi Kendisini Kurtaran Muhtarı Sırdı

Mardin'in Derik İlçesi'nde bir evde mahsur kaldıktan 8 saat sonra kurtarılan yavru kedi,kendisini kurtaran vatandaşın parmaklarını ısırdı. Derik İlçesi'nin Kale Mahalle Muhtarı Ramazan Dursun, evinin alt katındaki bölümde bir kedinin sıkıştığını fark etmesi üzerine olayı belediye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine Derik Belediyesi itfaiye ekipleri, muhtarın evine gelerek kediyi kurtarma çalışması başlattı. Uzun süren kurtarma çalışmaları sonuç vermeyince itfaiye erleri mermer zemini kırmak zorunda kaldı. 8 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından yavru kedi sıkıştığı yerde kurtarıldı. Yavru kedi kurtarıldıktan sonra kendisini açık havaya çıkarmak isteyen Muhtar Ramazan Dursun'un iki parmağını ısırdı. Parmağı ısırılan muhtar daha sonra kediyi yıkayarak, yemesi için bir kase yoğurt verdi. Kedinin kurtarılmasından büyük bir mutluluk duyduğunu anlatan muhtar Dursun, kurtarma çalışmasını yapan Derik Belediyesi ekiplerini teşekkür etti. Daha sonra Derik Devlet Hastanesi'ne giden Muhtar Ramazan Dursun, kedinin ısırmasından dolayı kuduz aşısı yaptıracağını söyledi.