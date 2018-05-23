Mardin Yangın Söndürmede Facia Son Anda Önlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir fırının önünde bulunan odunların yanmasıyla çıkan yangına müdehale eden bir itfaiye eri, yangını söndürme çalışması esnasında elektrik telinin koptuğunu fark ederekm suyu kesmesiyle elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu. Nusaybin ilçesinde İsmail Irmak Bulvarı'nda bulunan bir fırının önünde bırakılan odunlar dün gece belirlenemeyen bir neden ile tutuşunca yangın çıktı. Odunların yandığını fark eden çevredekiler olayı itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Nusaybin Belediyesi'ne bağlı itfaiye erleri, fırının önünde alev alan odunları söndürme çalışması başlattı. Yangın söndürme çalışmaları esnasında elektrik telli koptu. Yangını söndüren bir itfaiye eri, elektrik telinin koptuğunu fark edince yangın söndürmek için kullandığı suyu keserek elektrik akımına kapılmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.