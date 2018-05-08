Mardin, Yağmur ve Sise Teslim

MARDİN ve bazı ilçelerinde etkili olan yağmur ve yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 100 metreye kadar düştüğü kentte, yollar suyla doldu.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar, Güneydoğu'nun bazı il ve ilçelerinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Mardin'de, dünden beri etkisini sürdüren sağanaktan dolayı, rögarların da tıkanmasıyla yollar suyla doldu. Yolda araçlar, kaldırımda da vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarında su baskınları yaşandı. Belediyenin itfaiye ve diğer ekipleri su tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

SAĞANAK ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Kent merkezinde dün geceden etkili olan yağmur yağışı ile birlikte bu sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü. Şehir içi ulaşımını sağlayan araç sürücüleri yollarda zor durumda kaldı. Sürücüler, sis farları yardımı ile seyehat ederken, özellikle Mardin- Diyarbakır ve Mardin- Midyat karayollarının büyük bölümünde yoğun sis nedeniyle sürücüler düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın aralıklarla etkisini göstereceğini bildirdi. - Mardin