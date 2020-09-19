Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
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Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Mardin ve Şırnak'ta 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
19.09.2020 09:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 09:26

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu Mardin ve Şırnak'ta 3 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla, terör örgütüne 2014 ve 2015 yılında katıldığı tespit edilen 3 örgüt mensubunun Mardin ve Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, yılbaşından bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 157'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Fırat Taşdemir
Fırat Taşdemir
AA Editörü
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