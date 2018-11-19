Mardin ve İlçelerinde Mevlit Kandili İhya Edildi

MARDİN (İHA) – Mardin ve ilçelerinde camilerde düzenlenen programlarla Mevlit Kandili eda edildi.

Mardin merkezde bulunan Fuat Yağcı Camii, Ulu Camii, Latifiye ve Şehidiye camileri ile Kızıltepe Yeni Camii başta olmak üzere tüm camilerde düzenlenen programlar, yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetleri ile başladı. Kur'an tilavetinin ardından üç dilde Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi, dualar edildi. Mevlit Kandili'ni camilerde dualarla geçiren vatandaşlar çocukları ve torunları ile camilere gelerek camilerde çocuklar da saf tuttu namazlarını kıldı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Ulu Cami, Fuat Yağcı ve Şakir Nuhoğlu camilerinde program düzenlenen programlarda binlerce kişi salavatlar getirdi. Fuat Yağcı Camisi'nde yatsı namazına müteakip tilavet ile başlayan programda din görevlileri Mevlit Kandili ve önemi konusunda vaaz verdi. İl Müftüsü İsmail Çiçek'in de katıldığı programın ardından görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlara kandil simidi ve aşure dağıttı. - MARDİN