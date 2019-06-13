Mardin ve Bingöl kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Mardin ve Bingöl kırsallarında toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığının iç güvenlik operasyonlarına yönelik yaptığı açıklamaya göre 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında 2 terörist, Bingöl-Adaklı ilçe kırsalında 2 terörist olmak üzere toplam 4 terörist, İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan hava destekli operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir" - ANKARA
Kaynak: İHA
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