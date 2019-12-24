Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi
Haberler » Güncel » Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi - Haber

Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

24.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:27
Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili , gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 1. Cadde'de esnaf ziyaretinde bulunan Yaman, beraberinde eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan ile Kültür Sokak'ı gezdi.

Burada bir iş yerini ziyaret eden Yaman, şarkı söyleyen gençleri gördü. Yanlarına oturup bir süre onları dinleyen Yaman, gençlerle sohbet etti.

Yaman ve Orhan, daha sonra gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi, şiir okudu.

Yoldan geçen vatandaşlar da ilgiyle dinledikleri Vali Yaman ve Gülşen Orhan'a eşlik etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler