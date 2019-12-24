Mardin Valisi Yaman gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi

24.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:10

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı seslendirdi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 1. Cadde'de esnaf ziyaretinde bulunan Yaman, beraberinde eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan ile Kültür Sokak'ı gezdi.

Burada bir iş yerini ziyaret eden Yaman, şarkı söyleyen gençleri gördü. Yanlarına oturup bir süre onları dinleyen Yaman, gençlerle sohbet etti.

Yaman ve Orhan, daha sonra gençlerle Türkçe ve Kürtçe şarkı söyledi, şiir okudu.

Yoldan geçen vatandaşlar da ilgiyle dinledikleri Vali Yaman ve Gülşen Orhan'a eşlik etti.

Kaynak: AA