Mardin Valisi Yaman'dan gazilere ziyaret

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında gazi olan Halil Algan ve Mustafa Atlı'yı evlerinde ziyaret etti.

Vali Yaman, beraberindeki heyetle, darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde açılan ateşle gazi olan Mustafa Atlı'nın evine gitti.

Burada Atlı ve ailesiyle görüşen Yaman, daha sonra tedavisi evinde süren gazi Halil Algan'ın evine geçti.

Burada açıklamada bulunan Yaman, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız o gece bütün vatandaşlarımızın meydanlara çıkmalarını söyledi. Cumhurbaşkanımız önderliğinde, nasıl Kurtuluş Savaşı'nda, nasıl terörle mücadelede hep beraber olduysak, o FETÖ'nün yaptığı kalkışmayı da hep beraber önledik. Allah devletimizi ve milletimizi daim eylesin, milletimizi korusun. Biz artık bütün mazlum ülkelerin lideriyiz. O yüzden dünyada bütün mazlum ülkeler gözlerini bize dikmişler. Bizim liderliğimizde bir şeyler yapmak istiyorlar. Biz de dünyadaki bütün mazlum ülkelerin her an yanlarında oluyoruz. Ben tekrar Allah o günleri göstermesin diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimizi minnetle anıyoruz."

"Bir kere değil bin kere de olsa yine koşa koşa çıkarız"

İstanbul'da 15 Temmuz gecesi çıktığı tank üzerinde darbecilere karşı direnirken vurularak ağır yaralanan ve omuriliğinin kopması nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk babası Halil Algan da üzerinden 3 yıl geçtiği halde o günü unutmadığını söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Algan, kendisi gibi ağır yaralı olan gazilere de şifa dileğinde bulundu.

15 Temmuz'da çok acıların yaşandığına dikkati çeken Algan, "Bu acılar vız gelir. Allah göstermesin bir daha benzer bir olay bir kere değil bin kere de olsa yine koşa koşa çıkarız. Daha kötü acılar olsa da yine çıkarız. Bu kutsal bir görevimizdir. Çıkmayan bir insana iyi niyetle bakmam. Çünkü herkes o gün bir olmalı." ifadelerini kullandı.

Yaman ve beraberindekiler daha sonra bir alışveriş merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği FETÖ'nün hain darbe girişimini anlatan ve Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği fotoğrafların da yer aldığı serginin açılışını yaptı.

Vali Yaman'a programlarında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir eşlik etti.

Kaynak: AA