Mardin Valisi Yaman'dan 23 Nisan mesajı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını bildiren Yaman, ulusal egemenliğin tescillendiği 23 Nisan'ın Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkenin geleceği çocuklara armağan edildiğini hatırlattı.

Yaman, koronavirüs ile mücadelede çağrılara uyarak evde kalan vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntıları birlikte aşacağız. Her zaman iyi bir şekilde yetişmeniz için sizlere gerekli desteğin sunulması, alt yapının sağlanması için büyük çaba içerisinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı, birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin ve bugünü anlamlı kılan Türk ve dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle tekrar kutluyorum."

Kaynak: AA