Mardin Valisi Yaman'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü Mesajı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yaman, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal etmesinin 80. yılında bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle andıklarını bildirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, birçok sıkıntının, yokluğun ve zorluğun söz konusu olduğu bir dönemde milletiyle başlattığı büyük bir mücadeleyi zaferle sonuçlandırarak, kurduğu cumhuriyeti genç nesillere emanet ettiğini ifade eden Yaman, mesajında, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün, cumhuriyet başta olmak üzere tüm kazanım ve başarılarını armağan ettiği gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla, cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceğine inancımız tamdır. Birçok ülkeye örnek gösterilen ülkemizin, milletçe birlik ve beraberlik içinde elde ettiği başarılar, yarınlara daha güçlü bir şekilde ulaşacağımızın en somut göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz."