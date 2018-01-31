Mardin Valisi Yaman Açıklaması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu mücadelenin en büyük amacı gündemimizi tehdit eden tüm terör unsurlarını ortadan kaldırmaktır. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama şu bilinmelidir ki insanımız, bizi tehdit edenleri de hiçbir şekilde affetmez." dedi.

Yaman, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlığın önemine değinen Yaman, muhtarların devlet, hükümet ve vatandaşlar arasında en önemli köprülerden biri olduğuna işaret etti.

Mardin'in hizmet ile buluşması için kaybedecek bir dakikasının bile olmadığını dile getiren Yaman, "Geçmiş dönemde kimi zaman hantallıktan, tembellikten, terörden ve iş bilmemezlikten dolayı çok zaman kaybetti ülkemiz ve Mardin. Son 15 yılda ülkemiz artık her alanda ciddi bir değerlenme ve ciddi bir toparlanma, büyüme, gelişme kaydetti. Muhtarlarımız da bu sürecin içerisinde ve bu sürece katkı sunuyorlar." diye konuştu.

Yaman, muhtarların da desteğiyle ülkenin ve kentin sorunlarının üstesinden gelineceğini aktardı.

"Kimsenin toprağında gözümüz yok"

Türkiye'nin, gönül coğrafyasıyla yüz milyonlarca mazlumun ve mağdurun umudu olduğuna dikkati çeken Yaman, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam ettirilen bu mücadelenin en büyük amacı gündemimizi tehdit eden tüm terör unsurlarını ortadan kaldırmaktır. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama şu bilinmelidir ki insanımız, bizi tehdit edenleri de hiçbir şekilde affetmez. Bu vesileyle kahraman ordumuza dua ediyoruz."

"Bu şehrin hizmetkarıyız"

Bir yılı aşkın süredir Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görev yaptığını hatırlatan Yaman, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla, adaletten hiç ödünç vermeden, planlı, programlı, etkili ve verimli kaynak kullanımı ile hizmet sunduklarını belirtti.

"Vatandaşlarımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Bu şehrin hizmetkarıyız." ifadelerini kullanan Yaman, bu doğrultuda 2018 çalışma programını hızla sürdürdüklerini dile getirdi.

Muhtarlar da sunulan hizmetlerden dolayı Yaman'a teşekkürlerini iletti.