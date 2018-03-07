Mardin Valisi Yaman, 8 Askerin Şehit Olduğu Saldırıda Yaralanan Korucuyu Ziyaret Etti

Suriye'nin Afrin kentine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ve 8 askerin şehit olduğu, 13 güvenlik görevlisinin de yaralandığı olaydan yaralı olarak kurtulduktan sonra Mardin'in Derik ilçesine bağlı Demirli köyü Işıklı mezarsındaki evine dönen güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı evinde ziyaret eden Mardin Valisi Mustafa Yaman, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topcu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, Afrin'de TSK'nın yürüttüğü operesyonda yaralanan güvenlik korucusu Müzaffer Duva'yı, Demirli köyü Işıklı mezrasında ziyaret etti.

Yaralı güvenlik korucusu Müzffer Duva'nın annesi Cemile ve babası Adem Duva, Vali Yaman ve beraberindekilere ziyaretlerinden ve iyi niyet dileklerinden dolayı teşekkür etti. Köy muhtarı ve emekli güvenlik korucusu Münir Duva, yaralı güvenlik korucuları için bazı taleplerde bulunması üzerine Vali Yaman, Gereken her türlü yardım ve destek verilektir. Gerekli birimlere talimatı da şimdi veriyoruz diye karşılık verdi.

Yaralı güvenlik korucusu Müzaffer Duva da, 6 ay önce güvenlik koruculuğuna başladığını belirterek, 5 kardeşiz. 6 aylık güvenlik korucusuyum, bir kardeşim de vatani görevini halen sürdürüyor. Afrin'de aniden saldırıya uğradık.Sağ göz ve sağ ayağımdan yaralandı. Biz mevzideydik saldırıya uğradık, sağ gözüm mermi sıyırması sonucu hafif yaralandım. Götürüldüğüm Hatay'daki hastanede ilaç verdiler, ayağım hafif ağrıyor. Yanımda şehit olan arkadaşlarıma üzülüyorum dedi.

Suriye'nin Afrin kentindeki KCKYPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere 1 Mart tarihinde Mardin'in Derik ilçesinden Afrin'e giden korucular arasında bulunan Müzaffer Duva (28), Hasip Tan (29), Mehmet Reşit Övet (29), geçen hafta 8 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanmıştı.