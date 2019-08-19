19.08.2019 11:44

Mardin büyükşehir belediyesinden detaylar

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Valinin gelmesi vatandaşlarla selamlaşma

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ın açıklaması

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye binasına geldi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA