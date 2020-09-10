Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sertifika törenine katıldı
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sertifika törenine katıldı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katıldığı törenle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Demirtaş, sertifika törenine katıldı
10.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:34

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın katıldığı törenle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı konferans salonunda personelin yangınlara organize şekilde hızlı müdahale etmesi amacıyla başlatılan hizmet içi eğitim sona erdi.

27 personel için düzenlenen törene Vali Demirtaş ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Daire Başkanı Hakan Kaplan da katıldı.

Demirtaş, sertifika verdiği personele başarı diledi.

Kaynak: AA

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