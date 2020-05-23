Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman'dan Ramazan Bayramına ilişkin açıklama
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Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman'dan Ramazan Bayramına ilişkin açıklama

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman'dan Ramazan Bayramına ilişkin açıklama
23.05.2020 21:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:57

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ramazan Bayramı dolayısıyla açıklama yaptı.

Yaman, pandemi nedeniyle buruk olsa da alınan tedbirler kapsamında huzur içerisinde bir bayrama dana erişildiğini belirterek, "İnşallah İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Güvenlik güçlerimizle bayram süresinin hem koronavirüs tedbirlerinin rahat uygulanması hem de huzur içerisinde geçirilmesi için tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımız evlerinde de olsa bu bayramı huzur içerisinde kutlayacaklar." dedi.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını giderildiğine dikkat çeken Yaman, şöyle konuştu:

"Tüm temennimiz bayramdan sonra alınan bu tedbirlerle ülkemizde ve şehrimizde virüssüz normal bir hayat süreceğiz. Normal hayata döneceğiz. Valilik, Vefa Sosyal Destek Grupları, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürdüler. Bu süreçte onların yanında olduk ve onlar için gayret ettik. Bayram öncesi eşim ile şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladık. Yetimler, şehit ve gazi çocukları personelimiz tarafından ziyaret edilerek ihtiyaçları giderildi. Tüm İslam alemi ve hemşerilerimin Ramazan Bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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