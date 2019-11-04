04.11.2019 10:58

Batman'da faaliyet gösteren şehit aileleri ve gazi dernekleri Mardin valisi Mustafa Yaman'a plaket takdim etti.

Batman Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan ile Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, ziyaret ettikleri Mardin Valisi Mustafa Yaman'a şehit aileleri ve gazilere verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Yaman yaptığı konuşmada, şehitlerin ülke toprakları için canını feda ettiğini belirterek, "Devletimiz, bayrağımız ve ezanımız için canını feda eden şehitlerimizin yanında olacağız. Her zaman şehit yakınlarımızın hizmetindeyiz. Her zaman şehitlerin emanetlerine sahip çıkacağız." dedi.

Dernek başkanları daha sonra Vali Yaman'a plaket sundu.

Kaynak: AA