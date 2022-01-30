Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, turizmcilerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kent turizminin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) üyeleri ve turizmcilerle bir araya geldi.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Demirtaş, Mezopotamya'nın altın üçgeni illerinden olan Mardin'de turizm potansiyelinin yükseltilmesi amacıyla çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.

İnanç ve kültür turizmi yönünden Mardin'in önemli bir turizm şehri olduğunu belirten Demirtaş, daha güzel bir Mardin için mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Şehir turizmi ve turistik destinasyon için büyük öneme sahip olan tarihi ve kültürel değerlerin daha da ön plana çıkarılmasına yönelik devam eden ve planlanan çalışmalara değinen Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla şehrimizin en önemli tarihi yapıları arasında bulunan Dara Antik Kenti'nde tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarına destek vereceğiz. Yine burada içinde dinlenme ve bilgilendirme salonlarının da bulunduğu bir turist karşılama ünitesi inşa etmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Boncuklu Tarla'nın çevresini ve üstünü kapatmaya yönelik bir çalışma planlıyoruz. Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesi ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarılmasını hedeflediğimiz sit alanı içerisinde bulunan ve tarihi dokuyu bozan 240 betonarme yapının yıkımına hızla devam ediyoruz. Gastronomi alanında çalışmalarımız sürüyor."

Vali Demirtaş'ın katılımcıların taleplerini tek tek dinleyerek not aldığı program, turizmin geliştirilmesi için karşılıklı görüş ve önerilerin alınmasıyla son buldu.

Daha sonra Demirtaş, programı kapsamında katılımcılarla telkari, bakırcılık ve badem şekeri gibi sanatların uygulamalı olarak ziyaretçilere sunulduğu Yaşayan Müzeyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile MARTOD Başkanı Azad Güngör de katıldı.