Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'tan terörle mücadele vurgusu Açıklaması

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Demirtaş, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bir otelde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Demirtaş, 15 Temmuz'da millet olarak tarihin en uzun ve en karanlık gecelerinden birini yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"O gece asker kıyafetine bürünmüş, emirlerini teröristlerden alan hainler, milletimizin ve devletimizin imkanları ile temin ettikleri silahları, uçakları, tankları milletimize karşı kullanmaktan çekinmediler. O gece, milletimizi terör örgütleri ile hizaya çekmek isteyenler, bizden gözüküp içimizde besleyip büyüttükleri münafıklarla, bizi yok etmek istediler. Lakin hesap etmedikleri husus, vatan sevdalılarının sel gibi coşan imanlarıydı. ve o imanın önünde Allah'ın izniyle hiçbir hainin durmasının imkanı yoktu. O gün aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yiğitlikleri, gözlerini budaktan esirgememeleri sayesinde hain darbe girişimi başarıya ulaşamadı."

Ülke tarihinde ilk kez bu çapta bir darbe girişiminin bizzat millet tarafından engellendiğinin altını çizen Demirtaş, milletin demokrasiye, milli iradeye, hukukun üstünlüğüne, istiklal ve istikbaline bağlılığını canı pahasına tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

15 Temmuz'da ellerini ovuşturarak ülkenin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini bekleyenlere fırsat verilmediğini aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Küresel güçler ve yerli işbirlikçileri hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bilinmelidir ki 15 Temmuz darbe girişimi milletimize yönelik ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. FETÖ, PKK, DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerini piyon olarak kullananların asırlık kuyruk acılarının farkındayız. O nedenle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz ve bizler, terörün ve terör örgütlerinin tümüyle mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki hükümet tarafından şehit ailelerinin ve gazilerin acılarını daha da hafifletecek, yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalara her geçen gün bir yenisinin eklendiğini kaydeden Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bizler de Valilik olarak sizlerle ilgili her meseleyi ve sizlerin taleplerini kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Kendinizi yalnız hissetmemeniz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, biliniz ki kapımız 7 gün 24 saat sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinizi paylaşmak için açıktır. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara, onların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur."

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in dua okuduğu programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehit yakınları, gazi ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar