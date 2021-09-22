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Mardin Valisi Mahmut Demirtaş projelerde incelemelerde bulundu

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş projelerde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Minimardin Projesi, tarihi Mardin'in siluetini bozan betonarme binalar ile tarihi çarşı ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

SELÇUKLU, MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Minimardin Projesi, tarihi Mardin'in siluetini bozan betonarme binalar ile tarihi çarşı ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Demirtaş, Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı döneminden kalma sıra dışı mimariye sahip çıkarak geçmişten emanet aldıkları güzel şehri aynı güzellikte gelecek nesillere teslim etmek istediklerini söyledi.

Daha önce kentte özellikle tarihi silueti bozan 240 bina tespit ettiklerini kaydeden Demirtaş, bir okul ve lojmanın yıkım işlemlerinin bittiğini belirtti.

Yıkımını gerçekleştirdikleri binaların bir kısmını yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Şehrimizin görüntüsünü bozan 3. binanın yıkım işlemlerine başladık. Bu sayede tarihi kent Mardin'imizin mimari dokusunu ortaya çıkarıyoruz. Tarihi yapıların her açıdan daha iyi görünmesini ve kentin tüm inceliklerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah Mardin'imize yakışır, kentin turizmini, kültürünü geliştirecek çalışmalara ağırlık vereceğiz."

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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