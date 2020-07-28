Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Kızıltepe ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kızıltepe Kaymakamlığını ziyaret eden Demirtaş, Kaymakam Hüseyin Çam ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri tarafından karşılandı. Kaymakam Çam'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi alan Demirtaş, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması noktasında beklentilerini aktardı.

Kaymakamlık personeli ve vatandaşlarla görüşen Demirtaş, daha sonra Kızıltepe Belediyesini ziyaret etti.

Hanımeli Kadın Merkezinde incelemelerde bulunan Demirtaş, halı motifi ile bezenen ve geçtiğimiz günlerde ulaşıma açılan cadde ile Kilise Caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Cumhuriyet Meydanını gezen Demirtaş, esnafla görüştü.

Restore edilerek ibadete açılan yaklaşık 800 yıllık tarihi Ulu Camide incelemelerde bulunan Demirtaş, 4 Hudut Alay Komutanlığını ziyaret etti.

Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezinde incelemede bulunan Demirtaş, ilçe girişindeki polis uygulama noktasında görev yapan emniyet personeli ile görüştü, onlara çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA