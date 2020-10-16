Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeşilli ilçesindeki çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Yeşilli ilçesindeki çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Kentsel Dönüşüm Projesi çevresinde yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Yeşilli ilçesini ziyaret eden Demirtaş'ı, Kaymakam Emre Öztürk, Belediye Başkanı Hayrettin Demir ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri karşıladı.

Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Fen Dairesi Başkanı Cebrail Aslan ile Gül ve Tepebaşı Mahallerinde 6,6 hektar alanda inşa edilecek 600 konut 200 dükkan ve 2 bin 500 kişilik cami ile ilgili çalışmaları inceledi.

Çalışmaların yürütüldüğü alanı gezen Demirtaş, Kaymakam Öztürk ve Belediye Başkanı Demir'den gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Demirtaş, daha sonra 2 bin 500 kişilik cami projesi ile ilgili inceleme yaptı.

Vatandaş memnuniyeti gözetilerek yerinde dönüşüm yapılması hedeflenen projede, uzlaşma görüşmelerinde taşınmaza karşılık talep eden hak sahiplerine konut veya dükkan seçeneği sunulduğu, uzlaşmanın sağlanmadığı durumlarda ise rızai kamulaştırma yolunun izlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz