Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, güvenlik güçleriyle bayramlaştı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

Vali Demirtaş, beraberinde İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ile uygulama noktalarında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Trafikte bilinç ve farkındalık oluşturma adına başlatılan "Kemerin Ses Getirsin" ve "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" kampanyaları kapsamında durdurulan araç sürücülerinin bayramını kutlayan Demirtaş, sürücü ve yolcuları trafik kurallarına uyma konusunda uyararak, onlara kırmızı düdük hediye etti.

Demirtaş, trafik kurallarının önemine dikkat çekerek, bayram sevincine gölge düşürmemek için herkesin kurallara uymasını istedi.

Bu yıl öncekilerden farklı olarak koronavirüs salgını gölgesinde bir Kurban Bayramı idrak edildiğini anımsatan Vali Demirtaş, "Bu bayramda bizleri bir arada tutan bazı geleneklerimizden hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını riske atmamak için vazgeçmek durumundayız. Vatandaşlarımızdan önemle rica ediyorum; Kurban Bayramı süresince toplu bayramlaşma, ziyaret ve bayram yemeğinden uzak duralım. Sevdiklerimizle bayramlaşmada salgının bulaşma riskine karşı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına duyarlılık gösterelim. Maskenin artık bizim hayatımızın bir parçası olduğu unutmamalıdır." diye konuştu.

Daha sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Demirtaş, burada görev yapan emniyet personelinin de bayramını kutladı.

Kaynak: AA